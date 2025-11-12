Les obras de recuperación ecológica del río Francolí llegan a la recta final

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los trabajos de renaturalización del río Francolí, iniciados a julio e incluidos dentro del proyecto Tarragona Greenbelt'26, llegan a su fase final. Con un presupuesto de 1,4 millones de euros, la actuación tiene como objetivo restaurar la funcionalidad ecológica del río e integrarlo como un espacio verde de disfrute ciudadano.

El alcalde, Rubén Viñuales, y el consejero de Medio Ambiente, Guillermo García de Castro, han visitado este miércoles los trabajos, que incluyen la construcción de una sinuosidad en el tramo final del río, la recuperación de 3,2 km de camino fluvial, la retirada de 26.330 m² de caña americana y la instalación de arquetas con rejas para retener residuos sólidos. La plantación de especies autóctonas completará la intervención.

El proyecto forma parte de la Tarragona Greenbelt'26, con una dotación total de 4,2 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea, gestionado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La previsión es que todos los trabajos estén terminados antes de final de año.