El Hospital Joan XXIII apuesta por la inteligencia artificial para optimizar la atención en la UCI

Los avances del proyecto se han presentado al III Critical Care Data Analysis Summit celebrado en el Seminario de Tarragona

El Hospital Universitario Joan XXIII de Tarragona participa en un proyecto pionero del Departamento de Salud para incorporar inteligencia artificial (IA) y análisis de datos a las unidades de cuidados intensivos (UCI) del sistema sanitario público catalán (SISCAT).

El proyecto, denominado Critic.CAT y liderado por el CatSalut, con coordinación de la Fundación TIC Salud y Social, tiene como objetivo optimizar los servicios de cuidados intensivos y mejorar la calidad asistencial a través de herramientas digitales. Les datos generados de manera continua en las UCI se centralizan y se integran en un centro de gestión de críticos, que permitirá analizar información en tiempo real y crear un mapa automatizado de la situación de las UCI en Cataluña, mejorando así la toma de decisiones y la coordinación entre centros.

Los avances del proyecto se han presentado hoy, 12 de noviembre, en el III Critical Care Data Analysis Summit celebrado en el Seminario de Tarragona, que ha reunido expertos de todo Cataluña para debatir sobre el uso innovador de datos e inteligencia artificial en medicina intensiva.

Según Maria Bodí, cabeza del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Joan XXIII, “centralizar y compartir la información permitirá una gestión más eficiente y mejores resultados para los pacientes críticos”. El modelo desarrollado en Tarragona se está implementando también en el Hospital Josep Trueta de Gerona, y el equipo del proyecto combina profesionales clínicos, ingenieros biomédicos y expertos en datos.