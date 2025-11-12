Diari Més

ERC Tarragona denuncia el aumento de precios a los jardines de infancia: 40 € más en el mes

Los republicanos alertan que esta decisión, avalada por los votos a favor de Juntos y la abstención de Comuns, PP y Vox, dificulta la conciliación de muchas familias

Los republicanos recuerdan que la Generalitat ha incrementado la financiación de los servicios educativos

El gobierno de Viñuales impondrá un aumento de precios de hasta 40 € mensuales en los jardines de infancia de Tarragona, según ha denunciado el Grupo Municipal de ERC. Los republicanos critican que esta medida, aprobada con los votos favorables del PSC, Juntos y la consejera no adscrita, y la abstención de Comuns, PP y Vox, puede poner a muchas familias en dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

Según ERC, las cuotas subirán de 280 € a 320 € para i0 y de 160 € a 185 € para i1, lo cual supone 425 € y 275 € más al año, respectivamente. El consejero Xavi Puig ha advertido que muchas familias podrían verse obligadas a renunciar a llevar a sus hijos al jardín de infancia por motivos económicos.

Los republicanos recuerdan que la Generalitat ha incrementado la financiación de los servicios educativos, incluida la gratuidad de i2 y subvenciones de sostén, y reclaman que el Ayuntamiento asuma parte de los costes para facilitar el acceso a los hogares y no priorizar la recaudación económica.

Puig ha subrayado que avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos es una cuestión de justicia social e igualdad de género, y ha criticado que el actual incremento parece más orientado a ahorrar dinero municipal —unos 250.000 € anuales— que a velar por el bienestar de las familias.

