ERC Tarragona denuncia el aumento de precios a los jardines de infancia: 40 € más en el mes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El gobierno de Viñuales impondrá un aumento de precios de hasta 40 € mensuales en los jardines de infancia de Tarragona, según ha denunciado el Grupo Municipal de ERC. Los republicanos critican que esta medida, aprobada con los votos favorables del PSC, Juntos y la consejera no adscrita, y la abstención de Comuns, PP y Vox, puede poner a muchas familias en dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.

Según ERC, las cuotas subirán de 280 € a 320 € para i0 y de 160 € a 185 € para i1, lo cual supone 425 € y 275 € más al año, respectivamente. El consejero Xavi Puig ha advertido que muchas familias podrían verse obligadas a renunciar a llevar a sus hijos al jardín de infancia por motivos económicos.

Los republicanos recuerdan que la Generalitat ha incrementado la financiación de los servicios educativos, incluida la gratuidad de i2 y subvenciones de sostén, y reclaman que el Ayuntamiento asuma parte de los costes para facilitar el acceso a los hogares y no priorizar la recaudación económica.

Puig ha subrayado que avanzar hacia la gratuidad de los servicios educativos es una cuestión de justicia social e igualdad de género, y ha criticado que el actual incremento parece más orientado a ahorrar dinero municipal —unos 250.000 € anuales— que a velar por el bienestar de las familias.