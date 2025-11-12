Pillan un caza tesoros que buscaba monedas en un parque de Tarragona

Desde la policía tarraconense recuerdan que esta actividad está prohibida a todo el término municipalGuardia Urbana

La Guardia Urbana de Tarragona ha identificado a un hombre de 34 años que utilizaba un detector de metales en los alrededores del parque de la Reconciliación. Los hechos tuvieron lugar el pasado 31 de octubre, cuando una patrulla de la Unidad de Policía de Arrabal y Patrimonio (UPRP) hacía la ronda por esta zona y localizó al individuo, que llevaba una azada para cavar y extraer los objetos encontrados.

En el cacheo, los agentes le intervinieron varias piezas, entre las cuales había monedas antiguas, plomos de pesca deteriorados, un pendiente y un anillo metálico, además del detector de metales y otros utensilios utilizados para la excavación.

Desde la policía tarraconense recuerdan que esta actividad está prohibida a todo el término municipal, ya que puede afectar zonas de valor arqueológico y patrimonial. Por este motivo, se decomisaron tanto los materiales como los posibles hallazgos.

Una vez analizadas las piezas, se descartó la apertura de una vía penal por delito contra el patrimonio histórico, pero sí que se prevé una denuncia administrativa por uso indebido de detectores en un espacio protegido. El Parque de la Reconciliación es un Bien Cultural de Interés Local (BCIL), hecho que incrementa la protección de este entorno.

El expediente será trasladado a la Generalitat de Cataluña, concretamente en el Departamento de Cultura, por posible incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Catalán, que prohíbe cualquier intervención sobre bienes culturales o espacios arqueológicos sin licencia o autorización previa.