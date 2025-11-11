«El proyecto de la Intermodal está más avanzado, pero la estación del Horta Gran se puede hacer en el futuro»

La subdelegada del Gobierno español en la provincia de Tarragona, Elisabet Romero, en el balcón de su despacho.Gerard Marti Roig

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El pasado 11 de marzo, tomó posesión como subdelegada del Gobierno en Tarragona. ¿Por qué decidió dar este paso?

«Encontré que era un reto muy importante y que quizás no se me volvía a presentar nunca una oportunidad como esta. Hacía 15 años que estaba al frente del control de la gestión del Hospital Joan XXIII y sentía que era el momento de aceptar el reto».

¿Qué prioridades se marca para este mandato?

«Principalmente, la proximidad. Tenemos que estar al lado de todo el territorio. Los que quieran sumar y hacer crecer el territorio, nos tendrán a su lado. El trabajo que hacemos este mandato queremos que sea efectiva y que no sólo haya palabras sino que haya hechos».

Tarragona se ha sentido maltratada históricamente por la falta de inversiones estatales. ¿Cree que se ha revertido la situación durante los últimos años?

«Sí. Ahora, en Tarragona se le está dando la importancia que tiene con la petroquímica, las nucleares y toda la complejidad de nuestro territorio. En los últimos meses, el Gobierno ha destinado 800 millones de euros en proyectos ejecutados y otros que están en procesos administrativos previos. No sólo son inversiones directas de los ministerios, sino también de los fondos europeos. La alineación institucional lo está favoreciendo».

¿Cómo es la relación con el resto de administraciones?

«Positiva. Hay muy buena predisposición. Pienso que es un momento en el cual todas las administraciones están centradas en llegar a acuerdos para favorecer el territorio».

¿El hecho de que el Partido Socialista gobierne en la Moncloa, la Generalitat de Catalunya y muchos de los municipios de la demarcación facilita este entendimiento?

«Hay muy buena sintonía. Que nosotros estemos en línea es importante, pero también lo es que los otros partidos lo estén».

Gran parte de las inversiones se destinan a la descarbonización de la industria.

«La nueva planificación de la red eléctrica española para el 2030 contempla una inversión de 184,4 MEUR para mejorar la red de transporte eléctrico de la petroquímica de Tarragona. Además, la provincia se ha beneficiado de 89 MEUR de diferentes adjudicaciones de PERTES gestionados por el Ministerio de Industria. También ha recibido 17 MEUR del PERTE de descarbonización y 69 más del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado».

Recientemente, el Estado ha anunciado que invertirá 304 millones en el Puerto de Tarragona hasta el 2029.

«Es una infraestructura vital para la provincia y, por eso, hay que darle inversiones. La nueva Zona de Actividades Logísticas generará mucha riqueza en el territorio».

Uno de los proyectos que están pendientes de ejecutar es la conexión del A-27 con el AP-2 en Montblanc. ¿Cuándo se hará realidad?

«Se están haciendo los trámites y la previsión es que pueda estar terminada en el 2030. De momento, se están haciendo obras de mejora al A-27, en el tramo entre Constantí y la Pobla de Mafumet, que acabarán el 17 de noviembre».

¿Hay avances con el Corredor del Mediterráneo?

«El Ministerio de Transportes está trabajando, pero es cierto que va muy poco a poco. Esperamos que, pronto, pueda venir alguien del Ministerio a explicar a los ayuntamientos cómo van los trámites y las gestiones. Es importante que haya consenso en el territorio para que todo sea más fácil, ya que el modelo ferroviario tiene que tener muchas cuestiones en consideración».

El tercer hilo tiene detractores. La plataforma Mercancías por el Interior denunciaba que agravará todavía más el caos ferroviario.

«Sólo es una alternativa provisional. Ahora mismo, las opciones son no hacer nada o construir el tercer carril. En el futuro, se abordará el traslado de las mercancías. Hace años, que el Ministerio tiene en cuenta las necesidades del territorio y estudia un trazado alternativo. Quiere acercarse a los ayuntamientos y escucharlos para encontrar una solución».

¿Afectará a los pasajeros?

«Será una línea compartida. Está previsto que las mercancías pasen más por la noche, aunque todavía no es seguro. Siempre se priorizará el transporte de pasajeros».

Durante el primer semestre, se registraron 1.500 horas de retrasos en Alrededores...

«Les obras que se han llevado a cabo han ocasionado eso. Si no se hubieran hecho las intervenciones en el túnel de Roda de Berà o a la estación de Sant Vicenç de Calders, habría colapsado todo. Durante mucho tiempo, no se habían hecho inversiones en la red ferroviaria y, cuando empiezas a arreglar las cosas, te das cuenta de los problemas que hay».

¿Son compatibles la futura estación Intermodal de Vila-seca y la que reclama el Ayuntamiento de Tarragona en la Horta Gran?

«Se hizo un estudio preliminar y se decidió que se ubicaría en Vila-seca, pero la estación de la Horta Gran no es incompatible. El proyecto de la Intermodal está más avanzado y, para hacer la otra, se tendrán que recoger las necesidades de Tarragona para poder empezarla en un futuro. No es o el uno o el otro».

¿Cuándo se resolverán las alegaciones?

«El Ministerio las está valorando».

¿Qué opina sobre la nueva Asociación para el Impulso del Área Metropolitana del Camp de Tarragona?

«Los alcaldes están haciendo el esfuerzo de ver la globalidad de la demarcación y eso es importante. Quizás hay cosas que no benefician su municipio, pero sí al conjunto. Esta visión es muy importante para poder llegar a los acuerdos y consensos necesarios para hacer grande el territorio».

¿Qué papel jugará el Estado en el nuevo Consorcio del Patrimonio de Tàrraco?

«No entraremos dentro del consorcio, pero estaremos dando todo el apoyo necesario. Sobre todo, a nivel económico».