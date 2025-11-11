El Estado prevé iniciar las obras de humanización de la N-340 en primavera

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Estado prevé iniciar las obras de humanización de la carretera N-340 por su paso por Tarragona y la instalación de pantallas acústicas al A-7 durante el primer cuatrimestre del próximo año. «Será hacia la primavera», señala la subdelegada del Gobierno central en la demarcación, Elisabet Romero. El proyecto contempla la construcción de un carril para bicicletas y para peatones desde la Vía Augusta hasta la Mora, así como la ampliación del puente del Francolí con la implementación de un nuevo espacio destinado a la movilidad sostenible.

Romero explica que el Ministerio de Transportes está en contacto con los técnicos del Ayuntamiento para decidir «la mejor hoja de ruta», teniendo en cuenta que la ciudad acogerá la salida de la segunda etapa del Tour de Francia 2026 el 5 de julio del año que viene. El consistorio tarraconense ha propuesto al ejecutivo español priorizar la ampliación del puente del Francolí y la instalación de las pantallas acústicas y dejar el carril bici de Llevant para después de la celebración de la Grande Boucle. Y es que los ciclistas pasarán por este tramo de la N-340 cuando salgan de la ciudad dirección Barcelona. Desde la Subdelegación del Gobierno, señalan que los técnicos de ambas administraciones «lo estan acabando de decidir» y que las obras no afectarán, en ningún caso, al recorrido del Tour.

Inversión de 9 MEUR

El pasado 17 de septiembre, el Ministerio licitó por 9,1 millones de euros las obras de humanización de la N-340 y las pantallas acústicas de la A-7. El Estado tiene prevista una segunda fase, que contemplará la ampliación del nuevo carril bici hasta Altafulla, así como el arreglo del entorno del Tanatorio y la transformación de la T-11 desde el Francolí hasta Campclar. «Los proyectos se están redactando», apunta a Romero.