El PP denuncia el retraso en la reanudación de las obras del aparcamiento de la estación del Campo de Tarragona

El Partido Popular de Tarragona ha denunciado este martes el retraso en la reanudación de las obras del aparcamiento de la estación ferroviaria del Campo de Tarragona y ha acusado el Gobierno de la Generalitat de “incumplir reiteradamente sus promesas”. El diputado Pere Lluís Huguet ha recordado que hace un mes el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, anunció que las obras empezarían “en 15 días”, pero “nuevamente, no ha estado así”. “Los consejeros del Gobierno de Isla vienen a Tarragona y anuncian cosas que después nunca cumplen”, ha lamentado Huguet.

Los populares han registrado una Propuesta de Resolución que se debatirá este miércoles en el Parlament de Catalunya, con la cual instan a desencallar la situación de inseguridad que sufren los usuarios en el acceso a la estación. “La situación es insostenible y representa un agravio para los centenares de usuarios que utilizan esta infraestructura cada día. La falta de espacios adecuados para aparcar afecta la seguridad, la comodidad y la imagen del servicio público”, ha añadido al diputado.

Según Huguet, el número de usuarios de la estación ha aumentado un 15% el último año, tanto por el corte del túnel de Roda de Berà como por el “deficiente servicio de Cercanías de Cataluña”. Ante esta situación, ha reclamado que “se reanuden inmediatamente las obras” y ha criticado que “las administraciones se vuelvan a dejar los deberes sin hacer en el cajón”.

El PP propone que el Gobierno de España, a través de Adif, reanude las obras del estacionamiento provisional para 110 vehículos, y que, mientras no se lleven a cabo, se habilite una zona provisional de aparcamiento vigilado, con iluminación y señalización adecuadas, para reducir los riesgos de daños a los vehículos y mejorar la seguridad de los usuarios. “Que no vengan a anunciar nada más. Que se pongan a trabajar ya. Los tarraconenses necesitamos soluciones, no promesas”, ha concluido Huguet.