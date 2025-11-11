Los médicos proponen una fórmula para asegurar plazas de Medicina a catalanes

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña ha confeccionado una propuesta para asegurar plazas de Medicina para los estudiantes catalanes a las universidades. Tal como adelantó El Nacional y ha confirmado el Diario Más, los médicos catalanes han presentado una fórmula que tiene que equiparar los resultados académicos de los alumnos de las diferentes comunidades autónomas. Actualmente, los catalanes que quieren estudiar Medicina lo tienen más difícil a la hora de acceder a una universidad en el país por la disparidad en las puntuaciones y notas de la Selectividad, entre otros. Como el sistema universitario español es de distrito único, las universidades catalanas se llenan de estudiantes de toda España.

Mientras en algunas comunidades el porcentaje de alumnos con nota Excelente es inferior al 5%, en otros llega hasta el 20%. Actualmente, los estudiantes se ordenan según su nota de acceso a la universidad. Con este nuevo sistema, habría un nuevo número asociado a cada estudiante: su percentil (con respecto a los estudiantes de su comunidad). En lugar de ordenar a los estudiantes en el global del Estado según la nota, con esta propuesta los estudiantes estarían ordenados según su percentil. Por ejemplo, si un estudiante E1 de la comunidad C1 con 20.000 estudiantes presentados tiene una nota de 13,786, que lo sitúa en la posición 43 del global de la comunidad, entonces tendría un percentil de 43/20.000×100 = 0,215 %. Si una estudiante E2 de la comunidad C2 con 5.000 estudiantes tiene una nota de 13,823, que la sitúa en la posición 17 del global de su comunidad, entonces tendría un percentil de 17/5.000×100 = 0,340 %. Por lo tanto, aunque el estudiante E2 estaría situado por encima del estudiante E1 utilizando la nota de acceso a la universidad, cuando comparamos percentiles vemos que el estudiante E1 tiene un percentil más bajo y, por lo tanto, se situaría por encima del estudiante E2. «El sistema actual ignora las diferencias territoriales y genera un agravio evidente. Desde el COMT consideramos necesario un modelo más justo y equilibrado que corrija estas desigualdades y garantice que el esfuerzo de los estudiantes catalanes tenga el mismo valor por todas partes», expresa Sergi Boada, presidente del colegio tarraconense.