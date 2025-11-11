La AVV Tarragona-2 reclama la cesión “inminente” de la casita del parque Montserrat Garriga

La casita fue instalada a raíz de la construcción de la urbanización y utilizada desde 1999 como punto de encuentro vecinalCedida

La Asociación de Vecinas y Vecinos Tarragona-2 ha denunciado este martes la falta de actuación del gobierno municipal para cumplir la moción aprobada ahora hace un año al plenario (18 de octubre de 2024), que instaba a acondicionar, legalizar y ceder la casita|caseta del parque a Montserrat Garriga para ponerla al servicio del vecindario.

El presidente del AVV Tarragona-2, Julià Montoya, acompañado de antiguos presidentes de la asociación y del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Tarragona (FAVT), Alfonso López, ha explicado en rueda de prensa que, aunque el Ayuntamiento informó entonces de la existencia de una partida de 18.000 euros para la rehabilitación de la casita, “no se ha recibido ninguna respuesta oficial ni se ha hecho ninguna actuación”.

Montoya ha asegurado que la situación es “incomprensible” y ha advertido que el vecindario está “hartón de esperar” después de décadas reclamando la regularización del espacio. La asociación también ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que la partida presupuestaria se pueda desestimar, según habrían sabido recientemente en un contacto con el consejero de Urbanismo.

Un espacio con historia y reivindicaciones pendientes

La casita, situada dentro del parque público Montserrat Garriga, fue instalada a raíz de la construcción de la urbanización y utilizada desde 1999 como punto de encuentro vecinal. Hasta el 2020, acogió actividades comunitarias y reuniones, pero con la pandemia quedó en desuso y posteriormente fue ocupada y saqueada, hecho que llevó al Ayuntamiento a tapiar el acceso. La asociación recuerda que varios informes técnicos y jurídicos elaborados a lo largo de los años coincidían en que la casita|caseta podría pasar a titularidad pública y tener uso vecinal, ya que se encuentra dentro de una zona verde.

Después de la aprobación de la moción al pleno, impulsada por Tarragona En Comú Podem y ERC, el consistorio se comprometió a legalizar el espacio y lo puso a disposición del vecindario. Ahora, el AVV Tarragona-2 y la FAVT reclaman al gobierno municipal que recupere la partida económica prevista y cumpla los acuerdos aprobados, permitiendo en cuanto el barrio pueda volver a disponer de un equipamiento vecinal.“No aceptaremos más excusas. La caseta es del vecindario y tiene que volver a tener vida”, ha remarcado Montoya.