Puerto Tarragona lleva su oferta de trabajo público a la Fira de l’Ocupació de la Cambra

La presencia del APT en la Feria del Empleo|Ocupación quiere acercar la organización y el mundo portuario a la ciudadanía y atraer talento femeninoCedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Puerto Tarragona volverá a estar presente en la 13.ª Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona, que se celebrará el próximo jueves 13 de noviembre, de 9.30 a 14.30 h, en el Recinto Ferial de Tarragona. El organismo contará con un estand propio desde donde dará a conocer las oportunidades laborales del sector portuario y las próximas convocatorias de trabajo público, que incluirán 13 nuevos puestos de trabajo en ámbitos como la operativa portuaria, calidad, área económica y financiera, sistemas de información, infraestructuras y gestión documental.

El objetivo de la presencia de la Autoridad Portuaria es acercar el Puerto a la ciudadanía, fomentar el conocimiento de su funcionamiento y, de manera especial, atraer talento femenino, rompiendo barreras y promoviendo una mayor diversidad en el sector.

La Fira de l’Ocupació de la Cambra, que cuenta con más de 90 organizaciones participantes y más de 600 puestos de trabajo, se ha consolidado como una de las principales plataformas laborales del sur de Cataluña, conectando empresas e instituciones con personas que buscan trabajo o quieren cambiar su empleo actual.

Toda la información sobre las ofertas de empleo pública de lo APT para el 2025 se puede consultar en el apartado “Trabaja con nosotros” de la web institucional de Puerto Tarragona.