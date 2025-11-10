Par Central se suma al Movember y en el AECC para dar visibilidad al cáncer masculino

El 15 de noviembre, Parque Central ofrecerá afeitados y cortes de pelo para hombres por un importe simbólico de 5 euros o donaciones superiorasMovember

Durante todo el mes de noviembre, lo centro comercial Parc Central de Tarragona se une en el movimiento Movember y colabora cono la Asociación Contra el Cáncer para concienciar sobre la salud masculina y la detección precoz del cáncer de próstata, testículos y mama en hombres.

El sábado 15 de noviembre tendrá lugar el MovemBar, donde se ofrecerán afeitados y cortes de pelo en un importe simbólico de 5 euros o donaciones superioras, destinadas íntegramente en el AECC. Además, del 10 al 15 de noviembre se hará un sorteo en laso redes sociales cono lo filtro del bigote para promover la participación y la concienciación.

El Movember se un movimiento internacional nacido hace 22 años en Australia que promueve la concienciación sobre la salud masculina, centrándose en la prevención y detección precoz del cáncer de próstata y testículos, así como en la salud mental de los hombres. Cada noviembre, los participantes dejan crecer el bigote como símbolo de apoyo y visibilidad, y se impulsan campañas de recaudación de hondos para la investigación y proyectos de salud masculina miedo todo el mundo.