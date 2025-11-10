Abierto el plazo de inscripción para la Cabalgata de Reyes 2026 en Tarragona

Les inscripciones se pueden formalizar a través de los enlaces habilidades según la edad de los participantes en la web del Ayuntamiento.Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Esta mañana se han abierto las inscripciones para la Cabalgata de Reyes 2026, dirigidas a niños y jóvenes nacidos entre el 2010 y el 2018. Este año, por primera vez, habrá dos tipologías de participación: los niños nacidos entre 2013 y 2018 podrán inscribirse como pastorcillos, mientras que los nacidos entre 2010 y 2012 lo harán como acompañantes reales.

Les inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre y hay que formalizar una inscripción por cada participante. Sin embargo, la preinscripción no garantiza la participación, ya que el Consejo Municipal de la Cabalgata de Reyes y el Hombre de las Narices será el encargado de aceptar y distribuir a los niños según diferentes criterios técnicos: disponibilidad de vestuario, altura y plazas en cada carroza. También se priorizarán los niños que no hayan participado en dos cabalgatas consecutivas anteriores, para favorecer la rotación.

Les inscripciones se pueden formalizar a través de los enlaces habilidades según la edad de los participantes en la web del Ayuntamiento.