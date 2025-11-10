El Maratón de TV3 financia un proyecto de la URV para mejorar la respiración de pacientes con ELA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundación La Marató de TV3 destinará 198.336 euros de esta edición a un proyecto de investigación de la Universidad Rovira y Virgilio (URV) que busca mantener la función respiratoria en personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neuromusculares. La iniciativa ha sido seleccionada entre cerca de un centenar de propuestas, formando parte de los 60 equipos especializados en enfermedades respiratorias que reciben financiación.

El proyecto, liderado por Maria Ángel Lanuza y el equipo del Grupo de Investigación de Histología y Neurobiología (UHNeurob) del Departamento de Ciencias Médicas Básicas de la URV, se centra en las mioquines, unas sustancias producidas por los músculos que regulan la inflamación, el crecimiento muscular y, especialmente, la función del diafragma, el músculo clave para la respiración. Comprender cómo actúan estas citocinas podría permitir identificar biomarcadores de disfunción neuromuscular, mejorar el diagnóstico precoz del ELA y abrir la puerta a nuevas terapias personalizadas.

Les enfermedades respiratorias asociadas a la disfunción neuromuscular son una de las principales causas de complicaciones y mortalidad entre las personas afectadas por ELA. La degeneración de las neuronas motores y la pérdida progresiva de la función neuromuscular afectan directamente al diafragma, disminuyendo la capacidad respiratoria y aumentando los riesgos de complicaciones graves.

Según el equipo de la URV, estudiar el papel de las mioquines podría mejorar la calidad de vida y la esperanza de vida de los pacientes, más allá del apoyo ventilatori actual, y ayudar a desarrollar tratamientos más eficaces y adaptados a las características genéticas y fisiológicas de cada paciente.