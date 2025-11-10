Incendio de un tren en la estación de Tarragona: los Bomberos trabajan para extinguir el fuego

Publicado por ACNRedacció Creado: Actualizado:

Tres dotaciones terrestres de los Bomberos de la Generalitat se han desplazado a la estación de trenes de Tarragona para extinguir un fuego en un tren. El convoy llegaba por la vía 10 de la estación de Tarragona cuando una persona ha alertado de que salía humo de los bajos de uno de los vagones.

El aviso se ha recibido cuando pasaban tres minutos de las diez de la mañana. Operarios de la estación han intentado sofocar el fuego con extintores, pero han requerido la intervención de los Bomberos. El tren circulaba vacío, sin viajeros ni mercancías.