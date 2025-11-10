Se hará la estación de Horta Gran, pero Viñuales mantiene la oposición a la Intermodal de Vila-seca

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha celebrado el compromiso de Salvador Illa con la futura estación en el Horta Grande, aunque tendrá que convivir con la Intermodal en Vila-seca. El presidente de la Generalitat remarcó el pasado sábado la apuesta que el Gobierno hace hacia la estación intermodal del Campo de Tarragona de Vila-seca/Aeropuerto de Reus, la cual ya cuenta con el estudio informativo. «Estará conectada al TramCamp y no nos podemos permitir pararla», subrayó. En la misma línea, Illa expuso que la estación del Horta Grande de Tarragona es un proyecto «necesario» y que el departamento de Territori «también tendrá en cuenta».

Para el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, estas declaraciones suponen una demostración sobre la valía del proyecto. «Demuestran que la estación de Horta Gran no es un proyecto irreal o una batalla de campanario, sino que demuestra que es un proyecto realista y de futuro, que defiende no sólo los intereses de la ciudad sino de todo el Campo de Tarragona», expresa el alcalde.

Por su parte, Pere Segura, alcalde de Vila-seca, se congratula de la reafirmación que Illa hizo sobre la estación al municipio. «Lo más importante ahora es ratificar el calendario para la puesta en servicio de esta estación y, sobre todo, de cuándo se iniciarán las obras, ya que los plazos están en el aire», expone Segura. «Este anuncio que ahora ratifica el presidente, ya se hizo ahora hace tres años, y por eso lo que pedimos ahora es que de una vez por todas, el tema se agilice y la estación sea una realidad», concluye al alcalde.

A pesar de la promesa de Isla en Tarragona con el Horta Grande, el Ayuntamiento no retirará las alegaciones presentadas a la estación Intermodal de Vila-seca. «Les alegaciones continúan su camino y tiene que ser el Ministerio quien resuelva las dudas que, incluso su Consejo Asesor, ha manifestado. Tarragona no puede perder trenes siendo la estación con más pasajeros de la provincia», expone al alcalde tarraconense Rubén Viñuales.