Magia, música y cocina en la calle inauguran los Bons Comerç Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La fiesta de inauguración de la campaña de los Bons Comerç Tarragona llenó ayer de ambiente el centro de la ciudad con animación infantil, magia en la calle y música en directo. Centenares de familias, con globo en forma de corazón, disfrutaron en la Plaza Corsini de la Cia The Bliss con su show de «mini disco».

Fue sólo el inicio de un pasacalle acompañado por la Stromboli Jazz Band, que va verdadero una divertida parada en la Rambla Nova, con mucha expectación de los paseants, para disfrutar del espectáculo de magia Struc Magic Theater, una combinación de humor e ilusiones en un pequeño teatro del siglo XIX que despertó las sonrisas de todos los asistentes.

Finalmente la fiesta llegó a plaza Verdaguer con los punxadiscos DJ Cristian Tòtem y DJ Murtró como fundes de una acción de cocina en directo a cargo de Colet La Botiga y el chef del restaurante El Llagut, seguido de una degustación gastronómica.

Está previsto, si la lluvia lo permite, que la celebración continúe hoy al mediodía con con la actuación de la Charanga Tomanota, en la Vall de l' Arrabassada, y la Charanga Guirigalls, ante el Mercado de Torreforta.

La consellera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, se mostró muy satisfecha por la acogida en la campaña -la primera remesa de bonos prácticamente se ha agotado en menos de un día- e insistió en la necesidad de revitalizar el comercio de proximidad con actividades que impliquen a la gente y que hagan vibrar la ciudad.

Buens Comerç 2025

La cuarta campaña de los Bons Comerç de este año, con casi 160 establecimientos adheridos, se inició ayer y se prolonga hasta el día 22. A través de los bonos de 5 euros de descuento, la iniciativa pretende promover la compra en los comercios de proximidad tarraconenses. En total, se repartirán 30.000 buenos —cifra que supone una dotación municipal de 150.000 euros. Cada ciudadano podrá adquirir hasta cuatro buenos, que tendrán una caducidad semanal.

El procedimiento para poder solicitar los bonos será este: Acceder al sitio web oficial: https://bons.tarragona.cat/. Hacer el registro con DNI o documento de identidad. Descargarlos en el móvil (para mostrarlos con código QR) o imprimirlos.

Hay una atención presencial para los ciudadanos que no dispongan de medios electrónicos para darse de alta. Estará en el Chiringuito de Bons Comerç, situada en la Rambla Nova, cerca de la Font del Centenari, en horario de mañana y tarde: de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas, del lunes al sábado hasta el 22 de noviembre.