La URV reconoce a más de sesenta personas con ayudas y premios

El Consejo Social de la Universidad Rovira y Virgilio (URV) ha entregado esta semana más de sesenta reconocimientos, becas y ayudas a estudiantes, profesorado e investigadores en un acto celebrado en el Auditorio de la Diputación de Tarragona. El acontecimiento ha servido para recuperar las becas conjuntas con la Fundación Repsol, destinadas a facilitar el acceso a la universidad a estudiantes con menos recursos.

Entre los galardones entregados están las Ayudas Puente, que fomentan proyectos de innovación educativa entre la URV y los centros de enseñanza, así como las ayudas a las mejores ideas emprendedoras, que apretaban iniciativas innovadoras de estudiantes de grado, máster y doctorado. También se han concedido los Premios a la Calidad Docente, que este año han reconocido la tarea de profesorado de Medicina, Enfermería, Pedagogía y Química, y los Premios Joan Pedrerol Gallego al impacto social de la investigación.

Además, doce jóvenes que habían cursado bachillerato han sido galardonados por sus trabajos de investigación, y se han concedido cuatro becas nuevas del Consejo Social y la Fundación Repsol, junto con varias renovaciones. Estas ayudas permiten que estudiantes con dificultades económicas puedan iniciar o continuar sus estudios universitarios en la URV.

El acto ha contado con la participación del presidente del Consejo Social, Josep Poblet; el rector de la URV, Josep Pallarès; la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó; y el director del complejo industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho. Todos han destacado la importancia de estas iniciativas para detectar y retener el talento en el territorio, así como para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior.