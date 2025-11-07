Tarragona da el pistoletazo de salida al ciclo de monólogos "Pasajes" dentro del programa Tarraco 25

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

A partir de hoy y durante todo el fin de semana, Tarragona acoge el ciclo de monólogos "Pasajes", una propuesta singular que invita al público a viajar en el tiempo a través de siete personajes históricos vinculados en la ciudad. La actividad, incluida dentro del programa Tarraco 25, ofrece una mirada teatral y divulgativa sobre figuras y momentos clave de la historia tarraconense, desde la prehistoria y la edad media, hasta la época moderna y la actualidad.

Cada personaje protagonizará ocho pases repartidos en diferentes franjas horarias a lo largo del fin de semana, ofreciendo así varias oportunidades para disfrutar de la experiencia. El precio de la entrada es de 5 euros, que funcionan como fianza retornable a partir del 10 de noviembre.