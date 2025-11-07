El Port de Tarragona reserva terrenos por si la automovilística china BYD decide instalarse

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Puerto de Tarragona tiene reservados cerca de 1 millón de metros cuadrados en la nueva Zona de Actividades Logísticas (ZAL) por si la china BYD decide instalarse. La infraestructura está colaborando con Acción y el Departamento de Empresa con el fin de ofrecer a la automovilística terrenos que le puedan servir para construir una fábrica de vehículos eléctricos. Según han apuntado fuentes del puerto tarraconense en la ACN, la intención es que si BYD apuesta por Tarragona se quede toda o prácticamente toda la superficie reservada. Desde la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) ven con buenos ojos poder acoger esta inversión, ya que más allá de la fabricación también comportaría un movimiento de mercancías por vía marítima y terrestre que consideran interesante.