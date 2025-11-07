El Govern se ha reunido con BYD para negociar la planta del Puerto

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gobierno se ha reunido con la china BYD para negociar la instalación de una planta que produzca coches eléctricos en el Puerto de Tarragona. El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, confirmó ayer el interés del gigante automovilístico por ubicar en el territorio catalán su tercera planta en Europa en una entrevista a Las Mañanas de TV3: «Yo me he reunido con ellos, como me he reunido con muchos otros empresarios que quieren venir a Cataluña,» afirmó el conseller, que subrayó que Cataluña es una región «atractiva» para invertir. Tal como confirmó Diario Más con el Puerto, la china BYD opta a ocupar la ZAL del Puerto, en el término municipal de Vila-seca.

Sàmper reflexionó que «difícilmente se puede decir que no a inversiones que puedan crear de 1.000 a 1.500 puestos de trabajo», haciendo referencia a la masa laboral que se necesita habitualmente para las fábricas de vehículos. El Puerto colabora con la Generalitat a través de Acción para captar inversiones que contribuyan a la reindustrialización del país.

Al mismo tiempo, Sàmper afirmó que el Gobierno condiciona el proyecto al hecho a que la plantilla sea mayoritariamente catalana y no trabajadores chinos desplazados. El conseller no dio por hecha la inversión y aseguró que las negociaciones se tienen que portar con prudencia y discreción. ¿«Se han producido negociaciones? Sí. ¿Llegarán a buen puerto? Ya se verá», aclaró.

Los terrenos que desea BYD se ubican en la ZAL y tienen una superficie próxima a las 1.000 hectáreas. La otra ubicación con la cual compite Tarragona es Asturias, Navarra, Cantabria, Castella-i-Lleó, Galicia o Valencia.