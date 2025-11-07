Ciudad
La Diputación y la Generalitat pactan trasladar el MAMT al palacio del paseo de Sant Antoni
El nuevo emplazamiento del museo se estima que podría estar operativo hacia el 2030
La Diputación de Tarragona y el Departamento de Cultura de la Generalitat han firmado este viernes un protocolo de intenciones a fin de que el Museo de Arte Moderno de la Diputación de Tarragona (MAMT) se traslade al palacio del paseo de Sant Antoni de Tarragona que actualmente es la sede institucional del ente supramunicipal.
El proyecto se encuentra todavía en una fase inicial y todavía no se ha definido el coste económico que tendrá el cambio de emplazamiento del MAMT, que se estima que podría estar terminado hacia el 2030. La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha afirmado que el nuevo museo se situará "al nivel del Reina Sofía de Madrid o del MNAC" en términos de arte contemporáneo, ya que acogerá la Colección Forvm de fotografía.