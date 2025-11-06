La Via T presenta un nuevo calendario de adviento inspirado en el Port de Tarragona

Imagen de la presentación de la cuarta edición del calendario de adviento de la Vía T.Diari Més

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Tarragona tendrá un nuevo calendario de adviento dedicado a la ciudad. La asociación de comerciantes Via T presentó ayer el nuevo diseño de esta iniciativa, que llega este año a su cuarta edición consecutiva. Esta vez, el calendario está dedicado al Port de Tarragona y cuenta con las ilustraciones de Montse Bernaus.

Un año más, la Pastelería Velvet ha sido la encargada de elaborar artesanalmente las chocolatinas que se esconden detrás de las 24 ventanas. Además, algunas casillas incluirán una figura exclusiva dorada con la que se podrán obtener premios especiales, como asistir al recibimiento de los Reyes Magos o una Nintendo Switch 2.

«Este calendario ya se ha convertido en tradición y nos hace mucha ilusión poder presentarlo por cuarto año consecutivo», afirmó ayer Raquel Pizarro, presidenta de la Via T. Como novedad, destacó, el calendario dobla el número de premios seguros, con 44 recompensas. Estas se pueden consultar escaneando el código QR situado en el lateral del calendario. Para intercambiar estos obsequios, habrá que mostrar la casilla correspondiente al establecimiento asociado.

Los calendarios tienen un precio de 15 euros y se podrán adquirir a partir de mañana viernes en varios establecimientos de la ciudad como el Lloro de la Negrita, la Pastelería Velvet, Urly Moda, Centre Maris, Marc Cornago o Bodega Gerard. En total, se han producido 750 unidades, que contienen cerca de 18.000 chocolatinas elaboradas con chocolate belga.

«Este año hemos añadido nuevas figuras, con más motivos navideños. También hemos escuchado lo que nos pedía la gente y lo hemos adaptado a un público más infantil, con más chocolate con leche, que es el que más gusta a los más pequeños», explicó Marc Garcia, propietario y pastelero de la Pastelería Velvet.

Por su parte, Montse Bernaus explicó el proceso creativo a la hora de diseñar la imagen para este proyecto. «Cuando me llamaron con la propuesta me hizo mucha ilusión. Este año nos hemos inspirado en el barrio marítimo, por lo tanto, hemos querido incluir diferentes elementos que hacen referencia a la pesca, también hay conchas, estrellas, e incluso un gato. Hay muchos componentes tarraconenses por descubrir durante estos 24 días», apuntó la ilustradora.

Llega la campaña de Navidad

Durante la presentación, la presidenta de la Via T también avanzó algunos detalles de la campaña de Navidad. «Como cada año, la vivimos con mucha ilusión. Los comercios de Tarragona ponen todo su esfuerzo para que la campaña vaya muy bien, y creemos que así será», dijo Pizarro.

Entre las actividades destacadas habrá una nueva edición de la Navidad Musical, que se celebrará del 10 al 23 de diciembre. «Queremos que toda Tarragona esté muy animada, con música y alegría», añadió.

La Via T también se adherirá a las promociones del Black Friday. «Nos tenemos que sumar a estas campañas. La realidad es que los centros comerciales son más agresivos. Pero sí, la mayoría de los comercios de Tarragona participarán», aseguró.