El Ayuntamiento de Tarragona quiere sancionar FCC con 65.000 euros por incumplimientos en el servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado un expediente sancionador contra FCC por valor de 65.000 euros por|para deficiencias en el servicio en los últimos días que la compañía ha prestado el servicio de limpieza de la ciudad. El consistorio ha detectado que no se han hecho 232 servicios entre el 1 y el 19 de octubre "sin ninguna causa justificada", ha indicado la consejera|consellera de Limpieza, Sonia Orts. Este martes fue el último de FCC en Tarragona después de 64 años y en los últimos días la basura|maleza y suciedad se ha ido acumulando en los contenedores de la ciudad sin que se recogiera. Una situación que Orts ha calificado como "escandalosa" y ha anunciado que se hará "un nuevo informe evaluando las carencias".

El informe de los incumplimientos se elaboró después de recibir múltiples incidencias en los últimos dos meses y especialmente desde el inicio del mes de octubre, momento en que para|por el consistorio aumentaron "de forma muy significativa las carencias en la prestación". "Les principales incidencias detectadas son la falta de recogida de contenedores bilaterales y verticales de todas las fracciones (restos, vidrio, orgánica, papel y cartón y envases), con evidentes desbordamientos, contenedores llenos y residuos fuera de los contenedores, la falta del servicio de recogida de voluminosos, servicios de repaso y saneamiento de contenedores, además de las deficiencias en los servicios de limpieza y en el servicio de lavado interior y exterior de contenedores, así como la falta de recogida de restos vegetales (poda) y la falta en la limpieza de las playas", han concretado desde el ayuntamiento.

El informe concluye que "los incumplimientos del mes de octubre, que además son reiterados con el tiempo, suponen un agravio evidente para la higiene y salubridad pública". Este informe se envió a FCC, que puede presentar alegaciones, y posteriormente se hará una propuesta de resolución que tendrá que pasar por el pleno municipal. Paralelamente, Orts ha explicado que cada mes se han ido descontando de la factura los servicios que no se han prestado, motivo por el cual "desde enero hasta septiembre se han dejado de pagar cerca de 170.000 euros".

Con la puesta en marcha de Urbaser como empresa encargada de la limpieza este mismo miércoles, el consistorio confía en que la situación progresivamente se revertirá. "Sabemos que la situación es complicada, pero estamos trabajando para devolver a la normalidad el más bien posible. Pido una pizca más de paciencia a la ciudadanía: el cambio ya ha empezado", ha finalizado Orts.