La Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona contará nuevamente con la participación de Tarragona Impulsa

La organización prevé superar a los 6.000 asistentes y contar con la participación de hasta 90 empresasCedida

El Ayuntamiento de Tarragona participará nuevamente a la Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona, una cita ya consolidada como punto de encuentro entre empresas y personas en búsqueda de trabajo.

La jornada se celebrará el miércoles 13 de noviembre, de 9.30 a 14.30 horas, al Recinte Ferial del Palau dels Congressos, y contará con la presencia de Tarragona Impulsa, que dará a conocer su amplia oferta de programas de empleo, formación y orientación profesional.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan ha destacado “el éxito de convocatoria de esta edición, que demuestra su importancia como espacio de conexión entre talento y oportunidades.” También ha afirmado que “el Recinto Ferial ya se queda pequeño por el volumen de participantes que quieren estar presentes” y ha subrayado que “tenemos que aprovechar las sinèrgies y trabajar juntos para ayudar a todas aquellas personas a que se encuentren en paro o que quieran mejorar su situación laboral; así fomentaremos el crecimiento económico y profesional de nuestro territorio”.

Fira de l’Ocupació de la Cambra de Tarragona se ha convertido en un referente en intermediación laboral y captación de talento, reuniendo empresas, entidades y servicios públicos que ofrecen oportunidades laborales, prácticas y formación. Este año, la organización prevé superar a los 6.000 asistentes y contar con la participación de hasta 90 empresas de varios sectores económicos.