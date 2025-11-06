La CivicCleta vuelve a Tarragona con actividades gratuitas para fomentar el ciclismo

Este impulso al ciclismo coincide con un año especialmente significativo para la ciudad, ya que el Tour de Francia llegará a Tarragona en el 2026Cedida

Llega a Tarragona una nueva edición de la CivicCleta, el proyecto de formación, mantenimiento y promoción de la bicicleta impulsado por la Red de Centros Cívicos. Desde este sábado, 8 de noviembre, y hasta finales de diciembre, la iniciativa ofrecerá cerca de una decena de actividades gratuitas pensadas para toda la ciudadanía con el objetivo de fomentar una movilidad más sostenible y saludable.

La programación arranca este sábado en el Centro Cívico de Torreforta con talleres para aprender a ir en bicicleta. Les sesiones, que se repetirán cada sábado hasta el 29 de noviembre, se dirigen a personas adultas que no han tenido la oportunidad de aprender o que quieren ganar confianza sobre dos ruedas.

El programa también incluye cursos de mantenimiento básico de bicicletas en los centros cívicos de Sant Pere y Sant Pau i Torreforta, así como talleres para diseñar circuitos y rutas ciclistas en el Centro Cívico Sant Salvador, para ayudar a los participantes a descubrir nuevos recorridos urbanos y naturales.

Uno de los momentos más esperados será la pedalada popular por los barrios de Ponent y el l’Horta Gran, que tendrá lugar el sábado 27 de diciembre. La salida, prevista a las 10 h, recorrerá varios espacios de la ciudad, tanto del ámbito fluvial como urbano, y permitirá conocer rincones de interés natural, paisajístico, arqueológico, agrícola y social.

Los más pequeños también tendrán su espacio en la CivicCleta. Los días 29 y 30 de diciembre, de 10 h a 11.30 h, se impartirán talleres de aprendizaje para niños a partir de 6 años en la Anilla Mediterránea, mientras que, de 12.30 h a 14 h, al Centro Cívico Torreforta, los niños y niñas de entre 6 y 12 años podrán poner a prueba sus habilidades en un circuito de habilidad en bici.

Les inscripciones para todas las actividades ya están abiertas y se pueden formalizar de manera telemática a través del portal de la Red de Centros Cívicos de Tarragona. De cara a la programación Invierno-Primavera, el público podrá proponer nuevas actividades a través del apartado Di la tuya del portal web.

Este impulso al ciclismo coincide con un año especialmente significativo para la ciudad, ya que el Tour de Francia llegará a Tarragona en el 2026, un acontecimiento que promete reforzar el espíritu ciclista y sostenible de la capital tarraconense.