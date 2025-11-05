Tarragona licita la reparación del local de la AV del barrio del Puerto, cerrado desde hace cinco años

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

La Asociación de Vecinos del barrio del Puerto está de celebración. Después de muchos años de espera, el Ayuntamiento de Tarragona ha licitado las obras para reparar el local social de la entidad, situado en el número 9 de la calle Real. Esta intervención, que supondrá una inversión de 205.015,26 euros (IVA incluido) y se alargará durante seis meses, servirá para sanear los daños provocados por las humedades en el patio interior y, al mismo tiempo, consolidar y reforzar la estructura del inmueble.

«El año 2020, lo tuvimos que cerrar por la pandemia», explica Mari Carmen Puig, presidenta de la asociación vecinal. Desde entonces, no se ha reanudado la actividad: «No pudimos reabrir el espacio porque estaba en mal estado». Un escape de agua de una cañería en los pisos superiores del edificio provocaron el deterioro del techo, que acabó cediendo. Estas filtraciones, además, estropearon la instalación eléctrica y el local se quedó sin luz.

Durante los últimos cinco años, el barrio del Puerto no ha parado de reclamar al consistorio la recuperación de este inmueble, que es de titularidad municipal. El pasado mes de enero, la entidad presentó una moción en el pleno para reiterar esta demanda. Esquerra Republicana y En Comú Podem asumieron el texto propuesto por la asociación, donde se recordaba que el gobierno de Ricomà ya redactó un proyecto de reforma.

Finalmente, sin embargo, se ha tenido que hacer uno nuevo. «El anterior no se podía aprovechar», asegura el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, quien detalla que «los técnicos de ingeniería industrial del Ayuntamiento han consensuado con los vecinos» el proyecto final. Y es que, más allá de solucionar el problema de humedades y filtraciones, también se ha planteado una nueva distribución para «optimizar la actividad de los usuarios».

Un espacio más diáfano

Según la memoria, se eliminará el almacén de la sala principal polivalente —que hacía estrecha la entrada— para que esta se vuelva «más grande». También se renovarán y ampliarán los baños para «dar cumplimiento» a la normativa actual. Además, los arcos existentes de obra que atraviesan de norte a sur el local se conservarán y se realzarán. Por otra parte, se hará una nueva instalación eléctrica y de iluminación, así como de climatización y renovación de aire.

La presidenta de la AV del barrio del Puerto celebra estos cambios, que permitirán «tener un espacio más abierto y diáfano». Así mismo, Puig remarca la necesidad de recuperar este espacio para los residentes de la zona, «especialmente para las personas mayores». Antes de su cierre, el local «actuaba como un hogar de jubilados», explica la representante vecinal, quién señala que «la idea es tenerlo abierto todo el día y hacer más actividades que antes».

Apuesta por la Part Baixa

El consejero García Latorre ha remarcado la «fuerte apuesta» que está haciendo el consistorio por la Part Baixa durante este mandato. No sólo con esta actuación, sino con todas las que se plantean dentro del Plan Integral que se ha presentado en el Plan de Barrios de la Generalitat. Por otra parte, el edil asegura que el gobierno socialista tiene previsto reparar otros locales municipales que están cedidos a entidades. Las prioridades del ejecutivo de cara al 2026 son la recuperación del antiguo local de los Niños del Serrallo —situado en la calle Nou de Santa Tecla— y la reforma de la sede de la AV La Floresta.