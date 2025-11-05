Tarragona invertirá más de 400.000 euros en las luces de Navidad

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

La ciudad de Tarragona invertirá 400.270,84 euros en el alumbrado Navideño de este 2025. Un presupuesto que ha incrementado más de 150.000 euros desde el año pasado y que supone un gasto de 2,84 euros por habitante. La cifra combina varios contratos de alquiler, instalación y mantenimiento, así como nuevas adquisiciones.

El primero, licitado durante octubre por Mercados de Tarragona, tiene un presupuesto base de 110.649,30 euros (IVA incluido), e incluye el alumbrado y los elementos decorativos que se colocarán en el Mercat Central, la Rambla Nova, el Balcó del Mediterrani y el Passeig de les Palmeres. 18.705,90 de estos euros se destinarán a decorar el Mercat Central con elementos como un cordón trenzado de 10 metros, y dos figuras 3D.

En la Rambla Nova se invertirán 54.391,55 euros, con los cuales se financiarán una cortina decorativa luminosa y dos estructuras ornamentales 3D. En el Passeig de les Palmeres y el Balcó del Mediterrani también se instalarán varias cortinas y 14 árboles 2D luminosos, con un presupuesto aproximado de 18.348,25 euros.

Taula comparativa dels pressupostos per als llums nadalencs a diversos municipisDiari Més

El segundo contrato, licitado también por Mercats de Tarragona, tiene un presupuesto base de 92.291,54 € (IVA incluido), e incluye la instalación de un «cielo estrellado» en el Mercat Central y más de 1.700 metros cuadrados de cintas luminosas en la Rambla Nova. Estos elementos pasarán a ser propiedad municipal para reutilizarlos en el futuro.

A estas dos inversiones se añade el gasto previsto para el resto de la ciudad, incluida dentro del contrato general de mantenimiento del alumbrado exterior y navideño, gestionado por la empresa SECE S. A. Este contrato se firmó el año 2020, con una duración de tres años y dos prórrogas de un año cada una.

Inicialmente, el presupuesto anual destinado a las luces festivas era de 110.000 euros, pero en el consejo plenario del pasado 19 de septiembre se aprobó modificar el contrato, con una variación de 78.194,70 euros anuales (IVA incluido) para los motivos navideños y las actuaciones de asistencia técnica.