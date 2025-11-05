Seis nuevos agentes se incorporan a la Policía Portuaria de Tarragona

El acto de clausura del curso 2025, celebrado el 30 de octubre en Mollet del Vallès, pone punto final a una etapa clave de capacitación profesionalCedida

Seis nuevos agentes de la Policía Portuaria de Tarragona han completado con éxito su formación en la Escuela de Policía de Cataluña, dependiente del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña. Los futuros agentes han seguido el Curso básico de Policía Portuaria, que los ha proporcionado los conocimientos jurídicos, técnicos y operativos necesarios para ejercer sus funciones dentro del ámbito portuario.

La formación, iniciada el 15 de septiembre y finalizada el 30 de octubre, ha tenido una duración total de 220 horas y ha contado con la participación de los nuevos agentes tarraconenses y doce aspirantes del Puerto de Barcelona. Durante el curso, los alumnos han recibido formación sobre derecho penal y procesal, seguridad y protección portuaria, tráfico y transporte, así como encima las diferencias entre los diversos tipos de policía.

El objetivo principal de este programa formativo es garantizar la preparación y la profesionalidad de los agentes, que próximamente se incorporarán al equipo de policía administrativa de la Autoridad Portuaria de Tarragona.

El acto de clausura del curso tuvo lugar el pasado 30 de octubre en Mollet del Vallès, en las instalaciones de la Escuela de Policía de Cataluña. La última sesión fue impartida por Joan Bergadà, intendente jefe de la Policía Portuaria de Tarragona; Barrote Baró, director de Seguridad del Puerto de Barcelona; y Jaume Molina, intendente jefe de la Policía Portuaria de Barcelona.

El Puerto de Tarragona tiene actualmente abiertas dos convocatorias de selección para ampliar el cuerpo de la Policía Portuaria: seis plazas de agente y dos de cabeza de servicio. El objetivo es reforzar la seguridad y la gestión operativa en el ámbito portuario.