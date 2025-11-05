Protección Civil envía la alerta por lluvias torrenciales en Tarragona

El aviso de Protección Civil alertando de lluvias torrenciales fue enviado a los teléfonos móviles este miércoles cerca de las diez menos cuarto de la noche. Diario Más

Protección Civil envió este miércoles a las 21:47 h un mensaje ES-Alert a los móviles de la ciudadanía de la demarcación de Tarragona para advertir de lluvias torrenciales durante la madrugada y la mañana del jueves, especialmente en el litoral y prelitoral. El mensaje recomienda extremar las precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y alejarse de rieras y barrancos, así como consultar la información meteorológica y del tráfico antes de salir.

Según la consellera de Interior, Núria Parlon, el episodio tendrá un grado 4 sobre 6 y puede dejar entre 40 y 60 litros por metro cuadrado en media hora. Las lluvias llegarán desde el sur a partir de la medianoche y afectarán con mayor intensidad las Tierras del Ebro, el litoral y el prelitoral de Tarragona, coincidiendo con la hora punta de los desplazamientos matinales.

Parlon ha pedido «máxima precaución» y ha recomendado a los conductores que no aparquen en rieras ni zonas inundables. Durante toda la noche, el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña (CECAT) permanecerá activado para hacer un seguimiento constante de la situación y tomar medidas si el episodio empeora.

Sin restricciones por ahora

El Comité Técnico del plan INUNCAT, presidido por el presidente de la Generalitat, ha finalizado esta noche tras analizar la evolución del episodio de lluvias intensas. De momento, no se ha adoptado ninguna resolución de restricción de actividades para mañana jueves, aunque el Govern mantiene la situación bajo vigilancia. A primera hora de la mañana, hacia las 6:30 h, se volverá a evaluar el escenario meteorológico y no se descarta activar limitaciones en función de cómo evolucione el frente y de los posibles efectos sobre la movilidad o los servicios esenciales.

La directora del Servicio Meteorológico de Cataluña, Sarai Sarroca, ha explicado que la tormenta, que descargaba con fuerza en Aragón hacia las nueve de la noche, llegará a Cataluña alrededor de la medianoche, con los puntos más intensos en el Ebro y el litoral tarraconense hasta las primeras horas de la mañana.

El Servicio Catalán de Tráfico también ha pedido precaución en vías como la AP-7 y la N-340, especialmente en el Montsià y el Baix Ebre, y en general en todo el litoral tarraconense, donde se prevén acumulaciones importantes de agua.

Protección Civil recuerda evitar zonas próximas a cursos de agua, revisar desagües y bajantes, y no intentar cruzar rieras o pasos inundados.