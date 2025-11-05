El nuevo contrato de limpieza y basura ya está en la calle: «La ciudad tendrá por fin el servicio que merece»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Ya ha llegado el día. A partir de hoy, Urbaser se hace cargo de la limpieza y recogida de basura en Tarragona. Un momento muy esperado por el Ayuntamiento, que espera resolver las carencias del servicio y las consiguientes quejas de los vecinos. «Por fin Tarragona tendrá el contrato que se merece. Pondremos al día la limpieza y la recogida de residuos en la ciudad. El nuevo contrato permitirá un servicio más eficiente, más transparente, con mayor control y más sostenible. Es decir, una ciudad más limpia, que es lo que queremos todos,» expresó ayer Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona, en la presentación del contrato y de la campaña de comunicación que lo acompañará.

La flota que empezará a lavar la cara en la ciudad hoy estará formada por 135 vehículos, de los cuales 90 se aprovecharán, de momento, de la antigua flota. 45 serán vehículos nuevos en Tarragona. Urbaser pondrá una parte de equipos propios de otros municipios y otra parte serán de alquiler. «Tenemos un año para ir haciendo cambios. Se harán nuevas instalaciones. Los nuevos vehículos más pesados tenemos hasta un año y medio para incorporarlos», explicó Xavier Mauri, delegado de Urbaser en Tarragona. Con respecto a la antigua flota, hay que destacar que hasta 33 vehículos han ido directamente para hacer chatarra. «Todo eso significará un cambio sustancial. Suponía el 80% de las quejas de la ciudad. Desde este miércoles se notará la mejora», indicó el alcalde.

Con respecto a los trabajadores del servicio, Urbaser subrogará a un total de 290 personas. «Habrá un aumento de la plantilla para determinados servicios, que se irá incorporando progresivamente,» explicó Amase. Uno de estos nuevos servicios será que se creará un equipo específico por el plano Palmo a Palmo de limpieza intensiva. Hasta ahora, se derivaban trabajadores de otras áreas. También, se implementarán equipos más «efectivos» y «versátiles» que se adaptarán a las diferentes épocas del año. De igual forma, se pondrán en marcha brigadas específicas para la limpieza de excrementos de palomas y perro, la eliminación de pintadas o el vaciado de papeleras. El alcalde quiso agradecer la «paciencia» de los trabajadores de la brigada. «Estaban trabajando en unas condiciones que no se merecían», expresó Viñuales.

Para diez años

El nuevo contrato tendrá un coste de 20.225.101,71 euros al año IVA incluido, con 26.662.912,17 euros en inversiones para la compra de nueva maquinaria y nuevas instalaciones y plataformas (incluyendo el gasto general, beneficio industrial, iva, etc.) que se hará efectivo durante los diez años de la duración del contrato. Un nuevo servicio con el cual se retirarán las 106 islas de soterrados, mientras que se instalarán islas emergentes en la Parte Alta. Aparte, se incrementarán los equipos de repaso de contenedores, una de las grandes reclamaciones de los vecinos, mientras que también se aumentará el servicio de recogida comercial a todos los ejes del centro y barrios así como más contenedores de aceite y textil. Se incluirán barrios que hasta ahora no estaban dentro del contrato, así como zonas privadas de uso público en los barrios, entre otros.

Finalmente, ayer se presentó la campaña de comunicación que acompañará el nuevo servicio. la campaña lleva por título ‘Pla TGN'26’ que remite en el camino que se inicia hoy para poner al día la limpieza de la ciudad. Se trata de una campaña basada en la transparencia, en la cual se explican los 3 principales objetivos de la fase de transición que se extenderá desde mañana hasta junio de 2026,quan ya estará totalmente implementado el servicio.