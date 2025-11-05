El libro ‘poco normal’ de Alfons Cama

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

En el prólogo de ‘Recull de contes i una novel·la curta’ (Llibres d’autor) el autor avisa de que este no es un libro normal. No es, afirma, ni un libro como los que ha escrito hasta ahora, ni una recopilación de cuentos o relatos, ni una novela. «Más bien es una recopilación de ventosidades mentales que he ido extendiendo en el sendero de mi corta vida de escritor. Como las migas de pan que Patufet dejaba por el camino por si podía volver a casa», afirma. Esta ironía que Alfons Cama i Saballs (Calonge, 1952) destila en las primeras páginas del libro es un adelanto de todo el sarcasmo que el lector irá probando a medida que avance en la lectura de la obra de este escritor, formado en la narrativa en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès y establecido en la ciudad de Tarragona desde finales de la década de los 80.

‘Recull de contes i una novel·la curta’ es, punto por punto, el que promete: de entrada, una recopilación de historias cortas o, en palabras del autor, «romances» con reminiscencias a veces fantásticas, a veces íntimas y a veces incluso Calderianas. A continuación el lector encontrará cuatro historias más largas –o menos cortas–, algunas de las cuales han sido ganadoras o finalistas de certámenes literarios y, finalmente, una novela corta. Se trata de Otro jueves de junio, reconocida con el Premio de Novela Corta, 2021, otorgado por la Editorial La Verònica Cartonera.

Este juego literario de Cama se cierra con «una serie de sentencias que, sin el afán de dar lecciones, he querido dejar escritas por si pueden servir a algún amigo literato con ansias literarias». Está aquí donde Cama, que ha dirigido talleres de Introducción a la escritura narrativa en varios espacios culturales de la demarcación, hace un ejercicio de metaliteratura con sentencias como «Escribir bien cuesta», dijo la Rodoreda. «Leer un buen texto no», digo yo. Pero ella lo dice con tres palabras; yo, con cinco y una coma.

Alfons Cama i Saballs presentará ‘Recull de contes i una novel·la curta’, que ha sido editada por Llibres d'Autor (LDA-Link), este mismo miércoles, 5 de noviembre, a las 19 h en el Centro Cultural Antiguo Ayuntamiento de Tarragona. El autor estará acompañado de Carles Benseny, dinamizador cultural y director del programa Cafè i Llibres de Ràdio Santo Pere y Sant Pau, con quien dialogará sobre el libro y el proceso creativo. Además, el acto combinará conversación y lectura dramatizada gracias a la colaboración de miembros del grupo teatral tarraconense Ara Teatre, que darán voz a fragmentos de la obra. La entrada es libre y después de la presentación se podrá comprar el libro.