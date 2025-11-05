ERC exige al alcalde Viñuales sanciones ejemplares en FCC por el caos en la recogida de basura

"El Ayuntamiento no sólo tiene que pedir disculpas, tiene que pasar en la acción, porque el tema es muy grave”: Xavi Puig, consejero|conseller republicanoERC Tarragona

El Grupo Municipal de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al Ayuntamiento de Tarragona ha reclamado al alcalde Rubén Viñuales que abra una investigación e impulse sanciones ejemplares contra la empresa FCC por el incumplimiento del servicio de recogida de residuos durante los últimos días, cuando la ciudad ha vivido una acumulación masiva de bolsas de basura en las calles.

Según los republicanos, la situación se ha producido justo antes de la entrada en vigor del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza vial, mientras FCC todavía tenía la responsabilidad del servicio. Desde de ERC denuncian que la empresa ha mostrado “un incumplimiento evidente de su deber”.

“Lo que hemos visto estos días es inaceptable. Les imágenes de Tarragona llena de bolsas de basura afectan directamente la calidad de vida de la ciudadanía, la imagen de la ciudad y el compromiso con la sostenibilidad y la limpieza que el Ayuntamiento tiene que garantizar,” ha declarado el consejero republicano Xavi Puig.

Puig ha insistido en que ERC exige “una investigación exhaustiva que aclare las responsabilidades y que comporte sanciones ejemplares contra FCC por este incumplimiento flagrante”. El grupo municipal considera “intolerable” la dejadez mostrada en un servicio esencial para la ciudad.

“El señor Viñuales tiene que demostrar liderazgo y responsabilidad. Desde de ERC estaremos a su lado para que este tipo de situaciones no se repitan. El Ayuntamiento no sólo tiene que pedir disculpas, tiene que pasar en la acción, porque el tema es muy grave,” ha concluido Puig.