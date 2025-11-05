La Cúpula de la SOStenibilitat vuelve con actividades inmersivas sobre los retos ecosociales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Refugio 1 del Muelle de Costa de Puerto Tarragona acogerá, del 7 al 30 de noviembre, una nueva edición de la Cúpula de la SOStenibilitat, una instalación itinerante que invita al público a reflexionar sobre los retos ecológicos y sociales a través del arte, el juego y la tecnología inmersiva.

La propuesta, impulsada por Còdol y Catesco – Centro UNESCO de Cataluña, con el apoyo del Puerto de Tarragona, preten acercar a escala local los valores y compromisos de Mondiacult 2025, la conferencia mundial de la UNESCO sobre cultura y desarrollo sostenible.

Durante todo el mes, la cúpula se convertirá en un espacio de encuentro, aprendizaje y diálogo, con actividades para todos los públicos: desde familias hasta escuelas, empresas y colectivos profesionales. Les propuestas incluyen experiencias inmersivas, conciertos, talleres de formación digital y sesiones de teambuilding que promueven los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

¡Entre las actividades destacadas por el público general y familiar está El arte de la sOH!stenibilitat, una experiencia participativa para repensar la relación con la naturaleza a través de la co-creación artística y el movimiento, y Gracias Madre Tierra!, un viaje visual inspirado en las ilustraciones de Vanina Starkoff y el poema tradicional iroqués de agradecimiento al mundo natural. Las dos actividades son gratuitas con reserva previa y se harán los fines de semana del 15, 16, 22 y 29 de noviembre.

¡Otro de los momentos más especiales será el concierto inmersivo “H2OH!”, con la pianista Lídia Papión, que fusionará música en directo, poesía y audiovisuales 360 para sumergir al público en una experiencia sensorial sobre el agua. Los conciertos tendrán lugar el 23 de noviembre, a las 12 h y a las 18 h.

La Cúpula también abrirá sus puertas a los centros educativos, con actividades adaptadas para cada etapa, y ofrecerá formaciones gratuitas en tecnología inmersiva y sostenibilidad a cargo de expertos como Miquel Pérez (Xpacia) y Albert Pujol.