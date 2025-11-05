Condenan a cinco años de prisión al hombre que intentó matar a su compañero en una vivienda abandonada

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha condenado a un hombre a cinco años de prisión por intentar matar a su compañero el 17 de septiembre de 2024 en una vivienda abandonada a Tarragona. Este miércoles, el acusado ha reconocido que discutió con la víctima por cuestiones de convivencia y que le clavó una navaja en la zona del tórax. Fiscalía, la acusación particular y la defensa han pactado la reducción de la pena, ya que las acusaciones pedían nueve años de prisión. También han acordado que el procesado tendrá que pagar una indemnización de 6.000 euros por las lesiones y daños morales causados a la víctima. Además, se le ha impuesto la prohibición de aproximarse a una distancia no inferior de 500 metros o comunicarse con el agredido durante diez años.

La sentencia, que es firme y no se puede recurrir, también le impone seis años de libertad vigilada. Según el escrito acusatorio del ministerio público, entre las 21:15h y las 21:30h del 17 de septiembre de 2024, el ya condenado y el otro hombre iniciaron una discusión por problemas de convivencia. "El acusado le torció el brazo a su compañero, lo empujó contra la pared con la intención de poner fin a su vida y le clavó una navaja en la zona del tórax del lado izquierdo", detalla el fiscal. Aunque el hombre intentó volver a apuñalarlo, la víctima pudo escaparse y pedir auxilio en un restaurante próximo.

A raíz de los hechos, la víctima sufrió varias lesiones por las cuales estuvo ocho días a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Joan XXIII de Tarragona. "Con todo, las lesiones causadas no supusieron ningún riesgo vital para él", apunta en su escrito a Fiscalia. Aparte, el acusado también sufrió lesiones en los dedos durante la agresión. Este se encuentra en prisión preventiva desde el 21 de septiembre de 2024, un día después de que fuera detenido.