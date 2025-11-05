El Barquet de Tarragona, reconocida como uno de los mejores restaurantes de cocina de mar de Cataluña

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

El restaurante El Barquet de Tarragona ha sido distinguido con el Premio Pere Bahí en la Cocina del Mar dentro de la Guía Augusta, una nueva publicación que recoge los 270 mejores restaurantes de cocina catalana. El reconocimiento llega como homenaje a una trayectoria marcada por la fidelidad a la tradición marinera y la apuesta por la identidad gastronómica del territorio.

Para el jefe de cocina David Solé i Torné, el galardón representa “un gran premio por el reconocimiento que comporta a nivel nacional”. “Que te reconozcan como uno de los mejores restaurantes de cocina de mar es un honor por la trayectoria de esta casa. Desde el minuto cero hicimos cocina marinera porque mi abuelo era pescador y fue generacional: él le enseñó a mi madre y ella a mí, y con los años todo ha ido evolucionando”, explica Solé.

Con más de medio siglo de historia, El Barquet de Tarragona es un referente de la cocina de mar tradicional. Fundado por la abuela Angeleta y continuado por las siguientes generaciones, el restaurante mantiene vivo el espíritu familiar con platos como los arroces, los suquets o el romesco, símbolos de la gastronomía tarraconense.

El cocinero defiende una filosofía culinaria fiel a los principios básicos de la cocina de mar: los arroces, los suquets, el romesco, el ajo y pimienta, el ajo quemado, el groguillo... “Son el emblema de la zona y de nuestra identidad. Tenemos, sin embargo, la inquietud de fusionar la cocina de mar con productos del interior, como las setas, para darle un toque propio”, añade.

La Guía Augusta: un homenaje a la cocina catalana

Impulsada por el cocinero Pep Nogué, la Guía Augusta recoge restaurantes de toda Cataluña que defienden la cocina tradicional, popular y de autor con producto local. El objetivo no es repartir estrellas, sino poner en valor los establecimientos que mantienen viva la gastronomía catalana.

Sobre la importancia de iniciativas como la Guía Augusta, Solé considera que “ha venido para llenar un vacío importante”. “Si realmente amamos nuestra cocina, ahora tenemos una herramienta para conocerla más. Esta guía hará más fácil que quien no conoce la gastronomía catalana se acerque. Por los que la hacemos, es un orgullo”, afirma. También pone en valor la apuesta del editorial Cossetània, impulsora del proyecto, “una de las más fuertes del país y que siempre ha creído en la cocina catalana”.