La URV estrena una ruta teatralizada para descubrir la figura de Antoni Rovira i Virgili

La iniciativa de ComCiència quiere acercar la vida y el pensamiento del periodista, político e intelectual tarraconense a estudiantes y ciudadanía

Esta ruta formar parte del catálogo de rutas teatralizadas divulgativas que impulsa ComCiència

Esta ruta formar parte del catálogo de rutas teatralizadas divulgativas que impulsa ComCiència

La Unidad de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la URV (ComCiència) estrenará este jueves 6 de noviembre su nueva ruta teatralizada dedicada a Antoni Rovira i Virgili, una propuesta que invita a redescubrir una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea de Tarragona.

La actividad tendrá lugar a partir de las 10.45 h, con punto de encuentro en la calle Major, 20, y recorrerá varios espacios emblemáticos de la Parte Alta vinculados a su vida y al contexto político y cultural en que vivió.

Esta nueva ruta se suma a las ya existentes dedicadas a Antoni de Martí i Franquès y Lluís Pons d'Icart, y pasa a formar parte del catálogo de rutas teatralizadas divulgativas que impulsa ComCiència con el objetivo de poner en valor el legado científico, intelectual e histórico del territorio.

La iniciativa está pensada tanto para estudiantes de secundaria como para la ciudadanía interesada en la divulgación cultural y científica.

