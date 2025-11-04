La URV estrena una ruta teatralizada para descubrir la figura de Antoni Rovira i Virgili

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Unidad de Comunicación y Divulgación de la Ciencia de la URV (ComCiència) estrenará este jueves 6 de noviembre su nueva ruta teatralizada dedicada a Antoni Rovira i Virgili, una propuesta que invita a redescubrir una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea de Tarragona.

La actividad tendrá lugar a partir de las 10.45 h, con punto de encuentro en la calle Major, 20, y recorrerá varios espacios emblemáticos de la Parte Alta vinculados a su vida y al contexto político y cultural en que vivió.

Esta nueva ruta se suma a las ya existentes dedicadas a Antoni de Martí i Franquès y Lluís Pons d'Icart, y pasa a formar parte del catálogo de rutas teatralizadas divulgativas que impulsa ComCiència con el objetivo de poner en valor el legado científico, intelectual e histórico del territorio.

La iniciativa está pensada tanto para estudiantes de secundaria como para la ciudadanía interesada en la divulgación cultural y científica.