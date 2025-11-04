El Ayuntamiento de Tarragona celebra la inversión de 1,4 MEUR para preservar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha celebrado la inversión de 1,4 millones de euros por la preservación del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, anunciada este martes por el Gobierno. Su alcalde, Rubén Viñuales, ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones y ha subrayado que esta actuación prevé una ejecución plurianual entre 2025 y 2027. El alcalde ha señalado que el acuerdo consolida "la apuesta" para conservar y realzar el legado histórico del municipio, a la vez que impulsa proyectos que mejoran la conexión entre la ciudadanía y su patrimonio. "Tarragona es historia viva y protegerla es garantizar nuestro futuro como ciudad referente en cultura y turismo sostenible", ha afirmado Viñuales.