El Gobierno de la Generalitat ha aprobado dos subvenciones destinadas a preservar el patrimonio histórico de Tarragona. Las ayudas, del Departamento de Cultura, responden a dos peticiones presentadas por el Ayuntamiento de Tarragona del pasado agosto, según ha explicado el ejecutivo. Globalmente ascienden a 1,4 millones de euros, si bien están repartidas en diferentes anualidades.

Así, por una parte, hasta el 2027 Cultura destinará 1 millón de euros para la museización del Fòrum de la Colònia, intervenciones en la Puerta Triumphalis del Anfiteatro y la elaboración del proyecto básico y ejecutivo del futuro Museo de Historia de la ciudad en el beaterio de Sant Domènech.

Viñuales lo celebra

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha expresado su satisfacción y ha destacado la importancia del trabajo conjunto entre administraciones: «Esta inversión es fruto de un buen entendimiento institucional y del reconocimiento de que nuestro patrimonio es una responsabilidad compartida. Tarragona es historia viva, y protegerla es garantizar nuestro futuro como ciudad referente en cultura y turismo sostenible».

Viñuales ha remarcado también que se trata de un hecho único en la historia de las relaciones entre Tarragona y la Generalitat, que «pone en valor una nueva etapa de cooperación leal y efectiva entre administraciones».