En Comú Podem libra 4.200 firmas a la dirección del hospital Joan XXIII para reclamar más recursos

En Comú Podem Tarragona ha entregado este martes 4.200 firmas a la dirección del hospital Joan XXIII para reclamar más recursos por el centro hospitalario así como una planificación laboral adecuada. La formación ha denunciado la falta de personal y ha reclamado al Departamento de Salud que "actúe con urgencia para garantizar unas condiciones dignas tanto para el personal como para las personas usuarias", ha apuntado el portavoz del partido al Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Collado. "Este verano se ha producido una situación de tormenta perfecta que ha puesto al límite el funcionamiento del centro", ha dicho en referencia a "problemas de gestión interna, falta de personal y una actividad asistencial que no ha disminuido a pesar del periodo de vacaciones".