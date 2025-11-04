La comisión técnica para prevenir inundaciones en la Mora se creó en mayo y todavía no se ha reunido

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona constituyó, el pasado 22 de mayo, la Comisión Técnica de prevención de desastres naturales en la Mora, que definirá proyectos para evitar nuevas inundaciones. Fue una petición de los vecinos del barrio, los cuales denuncian ahora que este organismo todavía no se ha reunido desde su creación hace casi seis meses. Sin embargo, critican que esté «plagada de políticos». «Son los que deciden, pero no los que tienen una opinión cualificada sobre el tema», dice Albert Franquès, presidente de la AVDA la Mora-Tamarit, quién considera que faltan «perfiles técnicos».

El Ayuntamiento de Tarragona ha optado por integrar dentro de la comisión al alcalde, Rubén Viñuales —que la presidirá—, y los consejeros Nacho García Latorre (Territorio), Guillermo García de Castro (Medio Ambiente) e Isabel Mascaró (concejala de barrio). La Generalitat de Catalunya ha apostado por el director de Servicios Territoriales de la Administración Local en Tarragona, Josep Rofes, mientras que el Estado lo ha hecho por la Subdelegada del Gobierno, Elisabet Romero. En cambio, el Ayuntamiento del Catllar ha optado por incorporar a uno de sus arquitectos municipales. También estará representantes de la Asociación de Vecinos de la Mora-Tamarit y la Asociación Medioambiental la Noria.