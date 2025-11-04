El clásico ‘El Lago de los Cisnes’ llega este jueves al Palau Firal y de Congresos de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La International Ballet Company devuelve este jueves 6 de noviembre, a las 20.30 h, al Palau Ferial y de Congresos de Tarragona para presentar El Lago de los Cisnes, una de las obras más emblemáticas del ballet clásico.

Llena de romanticismo y belleza, esta producción es considerada la obra maestra más espectacular del repertorio de danza clásica, con una historia poética donde el bien triunfa sobre el dolor. El espectáculo combina escenografía de un gran realismo, vestuario deslumbrante y una banda sonora inolvidable con las melodías de P. I. Txaikovski.

El montaje cuenta con un elenco de artistas de nueve nacionalidades diferentes, que dan cuerpo y alma a esta producción irresistible. Una oportunidad única para disfrutar de la magia del ballet en directo a Tarragona.

Les entradas se pueden adquirir anticipadamente a través de la web oficial de la compañía, donde se encuentran varios descuentos en forma de packs familiares, o a la taquilla una hora antes de la función.