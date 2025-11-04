Sociedad
La Cambra de Tarragona reivindica la FP Dual como herramienta clave para captar talento empresarial
El reconocimiento ha sido en el marco de una jornada en la que se han analizado casos de éxito con Inetum y Fibervent.
La Cambrade Tarragona ha destacado la Formación Profesional, especialmente en su modalidad dual, como una estrategia esencial para impulsar la captación de talento y reforzar la competitividad de las empresas del territorio.
Esta reflexión ha puesto de manifiesto en el marco de una jornada conducida por Eduardo Sañudo, consejero de Formación y miembro del Comité Ejecutivo de la Cambra, donde se han analizado casos de éxito de empresas como Inetum y Fibervent, que han incorporado estudiantes en dual con resultados positivos.
Durante la sesión, también se han llevado a cabo dinámicas de trabajo con entidades, institutos y empresas para identificar nuevas vías de colaboración, carencias del sistema y retos específicos del territorio a la hora de acoger alumnado en modalidad dual.
Por otra parte, la Cambra ha recordado que el 13 de noviembre, de 9.30 a 14.30 h, se celebrará en el Recinto Ferial de Tarragona la XIII Fira de l'Ocupació , la gran plataforma laboral del sur de Cataluña, que conecta empresas y profesionales busca de oportunidades.