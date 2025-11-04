La Cambra de Tarragona reivindica la FP Dual como herramienta clave para captar talento empresarial

Durante la sesión, también se han llevado a cabo dinámicas de trabajo con entidades, institutos y empresasCedida

La Cambrade Tarragona ha destacado la Formación Profesional, especialmente en su modalidad dual, como una estrategia esencial para impulsar la captación de talento y reforzar la competitividad de las empresas del territorio.

Esta reflexión ha puesto de manifiesto en el marco de una jornada conducida por Eduardo Sañudo, consejero de Formación y miembro del Comité Ejecutivo de la Cambra, donde se han analizado casos de éxito de empresas como Inetum y Fibervent, que han incorporado estudiantes en dual con resultados positivos.

Durante la sesión, también se han llevado a cabo dinámicas de trabajo con entidades, institutos y empresas para identificar nuevas vías de colaboración, carencias del sistema y retos específicos del territorio a la hora de acoger alumnado en modalidad dual.

Por otra parte, la Cambra ha recordado que el 13 de noviembre, de 9.30 a 14.30 h, se celebrará en el Recinto Ferial de Tarragona la XIII Fira de l'Ocupació , la gran plataforma laboral del sur de Cataluña, que conecta empresas y profesionales busca de oportunidades.