Tarragona baila al ritmo de la solidaridad

Imagen de la décima edición del Mamapop, que reunió a una treintena de profesionales sobre el escenario.Mamapop

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Las canciones míticas de los guateques de los años sesenta y setenta marcaron el ritmo de la solidaridad este pasado sábado al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Más de 900 personas formaron parte de una noche llena de emoción en la que se demostró, una vez más, que la música puede ser una herramienta solidaria poderosa.

Con cerca del 85% del aforo del Palau completo, el Mamapop 2025 estrenó en Tarragona su décimo espectáculo con una treintena de profesionales sobre el escenario que hicieron un recorrido por grandes clásicos de Los Brincos, Nino Bravo, Marisol, Raphael, el Duo Dinámico, Fórmula V o Camilo Sesto, entre otros.

Una vez más todos los beneficios conseguidos con el concierto del sábado se destinan íntegramente a la investigación para el cáncer de mama al Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IISPV), que este año celebra su 20.º aniversario. Manel Simon, director y fundador de Mamapop, agradeció «el esfuerzo colectivo de público, profesionales, entidades colaboradoras y personas voluntarias que han contribuido a transformar la música y el espectáculo en investigación, esperanza y futuro».

El Mamapop Tarragona ha sido posible gracias al apoyo de Fundación Repsol, Factor Energia, l’Ajuntament de Tarragona, el Palau Firal i de Congressos de Tarragona, la Diputació de Tarragona, el Port de Tarragona y Fundació La Caixa. Además se ha contado con la colaboración de diferentes empresas y entidades como el Club Rotary Tarragona, el Club Bàsquet Tarragona y el Nàstic de Tarragona.

El concierto solidario Mamapop nace en Lleida en noviembre de 2014 con el objetivo de conseguir financiación para la investigación científica sobre el cáncer de mama. En Lleida, Mamapop destina sus beneficios al Instituto de Investigación Biomédica de Lleida, convirtiéndose en la primera fuente de financiación privada del IRBLleida para la investigación en cáncer de mama.

En las comarcas de Tarragona el concierto colabora con el IISPV, que integra la investigación biomédica liderada desde el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Hasta el momento, la aportación para la investigación del cáncer de mama en Tarragona ha sido de 54.575 euros.