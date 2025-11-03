SMHAUSA adjudica las obras de reforma de un bloque en Bonavista para destinarlo a alquiler social

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

Tarragona da nuevos pasos para ampliar su parque público de vivienda. El Servicio Municipal de la Vivienda y Actuaciones Urbanas (SMHAUSA) ha adjudicado las obras de rehabilitación de un bloque de Bonavista para destinarlo a vivienda social. En noviembre de 2024 se anunció la compra de este inmueble, ubicado en el número 40 de la calle Dos, y un año después se reformará para poder ponerlo a disposición de las familias en riesgo de exclusión residencial.

El concejal de Urbanismo y presidente de SMHAUSA, Nacho García Latorre, celebra este «importante paso» que permitirá recuperar este edificio «abandonado» y «darle un uso real como vivienda para que las personas que lo necesiten puedan entrar a vivir». Este bloque, que era propiedad de la Sareb, ha sufrido varios intentos de ocupación desde que se terminó de construir en 2012. Por este motivo, los propietarios decidieron tapiar las puertas, ventanas y balcones.

Esta actuación permitirá revertir el actual estado de degradación del inmueble, que cuenta con tres viviendas de unos 110 metros cuadrados y otra, algo más pequeña, en la planta baja. Las obras, que afectarán tanto al interior de los pisos como a las zonas comunes, se prolongarán durante unos cuatro meses. Según la previsión municipal, los primeros inquilinos podrían llegar en verano del próximo año. El pasado viernes, el consejo de administración de SMHAUSA adjudicó los trabajos a la empresa Lancer Space SL por un importe de 157.954,75 euros (sin IVA). La inversión total de SMHAUSA, sumando la compra del edificio, asciende a 380.000 euros.

Partida presupuestaria

El Ayuntamiento de Tarragona reservó dos millones de euros en los presupuestos municipales de 2025 para la adquisición de vivienda pública. Esta partida, de donde saldrán los fondos para financiar la rehabilitación del edificio de Bonavista, fue fruto del pacto entre el gobierno socialista y el grupo de En Comú Podem. El portavoz de la formación morada, Jordi Collado, señala que la adjudicación de las obras es «una buena noticia».

«Haría falta que los procesos fueran más rápidamente, pero como mínimo hemos consolidado una manera de hacer: comprar viviendas, rehabilitarlos y ponerlos en alquiler asequible y público», remarca el edil. «Hemos pasado el ecuador del mandato y podemos decir sin complejos que la política de vivienda en Tarragona lleva nuestro sello», afirma.

Ejecución total

García Latorre apunta que la partida de dos millones de euros «quedará agotada a finales de año». Más de la mitad se ha destinado a la adquisición del edificio situado en el número 13 de la calle Lleida. El inmueble se encuentra en buen estado de conservación, ya que se han realizado varias reformas en los últimos años. No obstante, SMHAUSA deberá llevar a cabo algunas intervenciones para reparar la cubierta interior. En total, hay ocho pisos, aunque existe la posibilidad de convertirlos en catorce, que serán de alquiler social.

Actualmente, SMHAUSA dispone de 170 viviendas públicas y «la intención es comprar unas diez cada año». En junio de 2026 se terminarán de construir las 192 nuevas viviendas públicas del PP-10, entre Campclar y Bonavista. En la Vall de l’Arrabassada, frente al CAP Llevant, también está prevista la construcción de unas 40 viviendas, aunque aún se encuentra en una fase inicial. El objetivo es «cumplir el Plan Sectorial de Vivienda, que establece que debemos alcanzar, entre todas las administraciones, unas mil viviendas de protección oficial en cinco años». «Con estos proyectos, cubriríamos más de una cuarta parte de esa cifra», asegura el concejal de Urbanismo.