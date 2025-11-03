Les esperadas obras de Parcelas Iborra empezarán esta semana en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Una imagen muy esperada por los vecinos de las Parcelas Iborra se producirá esta semana. Les máquinas que se encargarán de las obras de urbanización del espacio entrarán por primera vez. Hace meses, el Ayuntamiento de Tarragona ha adjudicado la remodelación de este sector por un importe de 3.958.966,49 euros (IVA incluido) a la unión temporal de empresas formada por Eiffage, Gicsa y Eiffage Energia.

Les obras, que se alargarán durante diez meses, consistirán en la urbanización de las calles existentes y de nueva creación. La adjudicataria se encargará de las demoliciones, el movimiento de tierras, la pavimentación, la señalización, ajardinamiento e instalación de mobiliario urbano. El proyecto también incluye la instalación de las diferentes redes de servicios —aguas residuales y aguas pluviales, agua potable, alumbrado público, media y baja tensión, telecomunicaciones y gas—, así como el soterramiento del cableado existente. La intervención afectará a una superficie de 56.995 metros cuadrados y permitirá la construcción de 136 viviendas. El Ayuntamiento financiará medio millón de euros del presupuesto total. Les obras de urbanización del Polígono de Actuación 102 han sido largamente reivindicadas durante las últimas décadas. Un total de 25 familias viven de forma permanente a Parcelas Iborra.