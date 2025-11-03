El Ayuntamiento de Tarragona abre el proceso de participación para la nueva ordenanza de obras

Según el consejero|conseller de Urbanismo, Nacho García, el objetivo es que la nueva ordenanza esté aprobada antes del verano.JC Borrachero

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha iniciado el proceso de participación ciudadana para la redacción de la nueva ordenanza general de obras, que derogará la actual normativa sobre comunicación previa de obras y otros títulos habilitantes. Hasta el 15 de diciembre, ciudadanos y profesionales pueden presentar sugerencias y aportaciones que serán incorporadas al borrador de la nueva regulación.

Según el consejero de Urbanismo, Nacho García, el objetivo es que la nueva ordenanza esté aprobada antes del verano. El calendario prevé cerrar el borrador en diciembre, constituir la comisión política en enero y llevar la propuesta al plenario entre febrero y marzo.

Esta reforma se enmarca en el Plan de Mejora de Licencias de Obras, iniciado en junio de 2024 con 20 medidas para agilizar la tramitación de permisos. Algunas ya se han implementado, mientras que otros están en proceso de despliegue. El plan ha permitido reducir de manera significativa los plazos para obtener una licencia: del 2019 hasta la actualidad, el tiempo medio ha pasado de un año y dos meses a 4 meses y 10 días.