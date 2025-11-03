El gobierno de Tarragona calcula que en unos dos años se urbanizará el nuevo barrio del Nàstic

El gobierno municipal del Ayuntamiento de Tarragona calcula que en un plazo de dos años el nuevo barrio del Nàstic se urbanizará y se podrán empezar a construir las más de 500 viviendas previstas en el Plan de Mejora Urbana 34 (PMU-34). Así lo pronostica el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre: «Será un proceso relativamente rápido en términos urbanísticos, un mundo donde todo va muy lento», expresó a Diari Més. Esta nueva zona residencial, junto al Nou Estadi Costa Daurada, se proyectó hace más de una década, pero el consistorio ha ido encontrando diferentes obstáculos que han retrasado su ejecución.

La Junta de Gobierno aprobó inicialmente el PMU-34 a principios del 2020. En noviembre de aquel mismo año, el Tribunal Supremo tumbó el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) del 2013, hecho que obligó a reiniciar la tramitación del futuro barrio del Nàstic. Se volvió a tramitar la aprobación inicial del proyecto en marzo del 2024 y, antes de acabar en el 2025, está previsto que se haga la provisional.

Más allá de buscar la aprobación por parte de los grupos municipales del Ayuntamiento, también hará falta el visto bueno por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo de la Generalitat de Catalunya, que tendrá que dar el «sí» definitivo a la propuesta. El ámbito de actuación del PMU-34 afecta a una superficie aproximada de 124.000 metros cuadrados, comprendidos entre la rotonda de la Vía Augusta y el Nou Estadi. El 45% de estos terrenos pertenecen al Ayuntamiento, mientras que el Nàstic posee también el 45% y el 10% restante corresponde a pequeños promotores.

Según la memoria del proyecto, se construirán 525 pisos en el sector más próximo al Nou Estadi: 162 serán de protección oficial y 363 de promoción libre. Todas serán viviendas plurifamiliares y se dividirán en seis islas diferentes. Prefiere que podrían vivir allí unos 1.130 tarraconenses y que el Ayuntamiento podría ingresar de 960.000 euros a través de tasas e impuestos. Por el contrario, el consistorio se gastaría unos 880.000 euros anuales para ofrecer los servicios públicos, como el de la limpieza, en el nuevo barrio.

En paralelo en el POUM

El PMU-34 se está trabajando en paralelo con la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). Uno de los planes parciales que más controversia está generando entre los partidos y los promotores de la ciudad es el de la Budellera. La idea del gobierno socialista es que una gran parte de estos terrenos se incorpore a la Anella Verda, convirtiéndola en no urbanizable. En cambio, se quiere mantener un pequeño crecimiento en esta zona que permitirá «cerrar» el futuro barrio del Nàstic, explica el consejero García.