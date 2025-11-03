Diari Més

Judicial

Condenan a diez años y medio de prisión al hombre que propinó varias cuchilladas a dos menores en Tarragona en el 2023

El resto de acusados no entrarán en prisión gracias a un pacto con las acusaciones

Los cuatro acusados de varios delitos, entre ellos de encubrimiento, coacciones y homicidio en grado de tentativa, al inicio de la vista para ratificar el acuerdo de conformidad, en la Audiencia de Tarragona.

Los cuatro acusados de varios delitos, entre ellos de encubrimiento, coacciones y homicidio en grado de tentativa, al inicio de la vista para ratificar el acuerdo de conformidad, en la Audiencia de Tarragona.ACN

Publicado por
ACNRedacció

Creado:

Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha condenado a diez años y medio de prisión al hombre que propinó varias cuchilladas a un menor y le hizo una cuchillada en el rostro a otro el 26 de febrero de 2023 en Tarragona.

Fiscalía y la acusación particular han acordado con las defensas la rebaja de las penas que permitirán que no entren a la prisión los otros tres investigados. En concreto, para el investigado principal han pactado siete años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y tres años más por uno de lesiones con deformidad.

La pareja de este ha sido condenada a seis meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos de coacciones mientras que los otros dos procesados, familiares también de la mujer, se les ha condenado por encubrimiento.

tracking