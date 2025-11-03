Condenan a diez años y medio de prisión al hombre que propinó varias cuchilladas a dos menores en Tarragona en el 2023

Los cuatro acusados de varios delitos, entre ellos de encubrimiento, coacciones y homicidio en grado de tentativa, al inicio de la vista para ratificar el acuerdo de conformidad, en la Audiencia de Tarragona.ACN

La Audiencia de Tarragona ha condenado a diez años y medio de prisión al hombre que propinó varias cuchilladas a un menor y le hizo una cuchillada en el rostro a otro el 26 de febrero de 2023 en Tarragona.

Fiscalía y la acusación particular han acordado con las defensas la rebaja de las penas que permitirán que no entren a la prisión los otros tres investigados. En concreto, para el investigado principal han pactado siete años y medio de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa y tres años más por uno de lesiones con deformidad.

La pareja de este ha sido condenada a seis meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos de coacciones mientras que los otros dos procesados, familiares también de la mujer, se les ha condenado por encubrimiento.