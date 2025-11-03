El carrer Guillem Oliver estarà tallat per obres durant tres dies

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unas obras de la empresa Endesa en la calle Guillem Oliver cortarán esta vía durante tres días. Está previsto que el 5 de noviembre, a las 9.30h, se restrinja la circulación de vehículos hasta las 16 h del día 7. La intervención se basa en la ejecución de una zanja entre el acceso al parking del Hospital y el acceso al parking disuasivo de zona naranja.

Esta obra provocará una serie de restricciones mientras duren las obras. Se cortará el acceso a la pl. Francisco de Querol Lombardero y en la C. Juan Pablo II.

El acceso a las Urgencias, al edificio D y al aparcamiento del Hospital Joan XXIII sólo se podrá realizar desde la Plaza Francisco Querol Lombardero y la calle Guillem Oliver, ya que se podrá llegar pasando por la calle del Arzobispo Josep Pont i Gol. En cambio, no se podrá acceder al centro hospitalario desde la calle Juan Pablo II.

Durante estos días sólo se podrá acceder al aparcamiento disuasorio de Guillem Oliver por la rotonda de la calle Juan Pablo II y por Jaume Vidal i Alcover. Cabe recordar que no se podrá estacionar en toda la calle Guillem Oliver.

En cuanto a la Escola Tarragona, se priorizará el acceso a pie, pero también se podrá llegar en vehículo, en los casos más necesarios.