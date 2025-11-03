“Blau de Prussia”: el podcast del ICIQ y Tarragona Radio referente en divulgación científica

Los temas que se abordan al “Blau de Prussia” conectan directamente con las líneas de investigación punteras del ICIQ, centro de referencia estatal y europeo en investigación química.Cedida

El rigor científico y la narrativa radiofónica se unen a “Blau de Prussia”, el podcast coproducido por Tarragona Ràdio y el Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), que celebra ya cuatro temporadas y más de 50 episodios publicados. Esta serie sonora se ha consolidado como un referente de divulgación científica en catalán, combinando ficción y ciencia para hacer de la química una experiencia inmersiva, próxima y cautivadora.

A bordo de la nave Margulis —bautizada en honor a la bióloga Lynn Margulis-, la capitana Vigo, el androide Denver 7 y la capitana Barcino se enfrentan a retos inesperados que sólo pueden resolver con ciencia, ingenio y colaboración. Cada episodio es una nueva aventura donde la tripulación recurre a la memoria de una inteligencia artificial que conserva las voces de los investigadores e investigadoras del ICIQ, fusionando así investigación real y ficción sonora. A través de efectos sonoros inmersivos y guiones en clave de humor y conocimientos, “Blau de Prussia” acerca los conceptos químicos más complejos a todos los públicos.

Una alianza pionera entre periodistas y científicos

El podcast es fruto de una colaboración entre el equipo de comunicación del ICIQ —responsable de los guiones y del rigor científico— y el equipo de Tarragona Radio, que da vida sonora a la serie. “El programa es un ejemplo de como la ciencia, y la química en particular, puede emocionar y entretener. Cuando periodistas e investigadores trabajan juntos, la divulgación adquiere otra dimensión”, explica Emilio Palomares, director del ICIQ.

La cuarta temporada del podcast se centra en el papel del CO₂: de problema ambiental a recurso valioso para una economía más limpia. Los capítulos abordan la descarbonización industrial, la generación de hidrógeno renovable como energía del futuro y los Metal-Organic Frameworks (MOFs), materiales premiados con el Nobel de Química por su potencial, para capturar y transformar CO₂.

En “Blau de Prussia”, estas investigaciones se convierten en parte de la trama: los descubrimientos de los laboratorios del ICIQ sirven para salvar la nave Margulis y, simbólicamente, el planeta.

Desde su lanzamiento en el 2022, “Blau de Prussia” ha sido finalista a los Premios Sonoro del podcast en catalán y a los Premios de Comunicación Local 2023, en la categoría de Mejor contenido multimedia y transmèdia. El podcast, disponible en Tarragona Ràdio, Spotify y a la web del ICIQ, acumula más de 25.000 descargas y 202.000 horas de escucha, con un crecimiento del 160% con respecto al año anterior.

“hemos conseguido que la química suene como una aventura espacial. Si un solo oyente se enamora de la ciencia después de escucharnos, la misión estará cumplida”, destaca a Xavier de Gispert, director gerente de Tarragona Radio.